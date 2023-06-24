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Білорусів закликали вигнати росіян з країни і закрити кордон

Опозиціонерка Світлана Тихановська звернулася до білоруських дипломатам чиновникам і силовикам з проханням пам’ятати про інтереси своєї країни на тлі громадянської війни в Росії.

“У Росії відбувається хаос, який все більше стає схожим на громадянську війну. ПВК під контролем Євгена Пригожина кинула виклик офіційній владі Росії через невдоволення тим, що Росія програє війну проти України. У ФСБ вже завели кримінальну справу на Пригожина, а в новинах ми бачимо, що “вагнерівці” зайняли Ростов і Воронеж”, – заявила вона.

Про що говорила Тихановська

Тихановська наголосила, то Росія сама розв’язала проти України війну, яку тепер “принесла у свій власний дім”. Вона зазначила, що президент РФ Володимир Путін і диктатор Олександр Лукашенко намагаються втягнути Білорусь у війну.

“Вони кажуть: Росія — ваш союзник. Але цей союзник несе хаос, війну, кризу. Путін може спробувати залучити білоруських військових у свій внутрішній конфлікт, щоб він став і нашим конфліктом теж… У нас – білорусів – свої національні інтереси. Ні Путін, ні Пригожин — не друзі Білорусі, і ви не повинні вибирати їх сторону. Білоруси повинні захищати свою країну. Як ця ситуація вплине на Білорусь — залежить тільки від нас з вами”, – підкреслила опозиціонерка.

Вона закликала закрити кордон між Білоруссю і Росією і не допустити військові дії в РБ.

“Зараз найкращий шанс вигнати російських військових з нашої країни. Якщо цей шанс буде пропущений, Росія зробить з нами те саме, що з Україною. Ми не повинні дозволити, щоб Білорусь була залучена у військові дії в Росії, і найголовніше — ми не повинні допустити військових дій Росії у нас вдома, в Білорусі. Білорусь повинна закрити кордон з Росією, і почати виведення російських військ з білоруської території”, – зазначила Тихановська.

Сьогодні опозиціонерка створила оперативний штаб, яким керуватиме Валерій Сахащик. 

“Ми запрошуємо до участі представників демократичних структур. Проводимо консультації з Полком Калиновського та білоруськими добровольцями”, – зазначила вона.

Джерело: УНІАН

Агентство Телевидения Новости

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