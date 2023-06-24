Пригожин «піде в Білорусь», а вагнерівців не переслідуватимуть – кремль

У кремлі заявили, що кримінальну справу стосовно Євгена Пригожина припинять, він «піде в Білорусь», а вагнерівців влада не переслідуватиме за спробу заколоту.

Про це заявив речник путіна дмитро пєсков, повідомляє Громадське із посиланням на ТАСС.

Пєскову невідомо, ким працюватиме Пригожин після його відправлення до Білорусі.

За словами речника кремля, влада не переслідуватиме тих вагнерівців, які взяли участь у заколоті, «враховуючи їхні фронтові заслуги». А частина бійців ПВК, яка спочатку відмовилася брати участь у поході Пригожина, мовляв, підпише контракти з Міноборони.

Агентство Телевидения Новости