Під Харковом 7-річний хлопчик постраждав унаслідок вибуху

Протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області.

Під вогнем російських окупантів перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Кругляківка Куп’янського району поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік.

У місті Південне Харківського району хлопчик 7 років знайшов предмет схожий на патрон та вдарив ним по стіні. Внаслідок вибуху хлопчик отримав поранення та був госпіталізований.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 111 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення ворог здійснив спробу вести наступальні дії у напрямку Берестового.

Агентство Телевидения Новости