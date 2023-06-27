Вимагання коштів у підприємця-волонтера: трьом посадовцям повідомили про підозру
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації на одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомили в НАБУ.
«26 червня НАБУ і САП антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, які вимагали близько 2,4 мільйона гривень у підприємця за підписання комунальним підприємством Тернопільської обласної ради актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів», – йдеться у повідомленні.
За ці кошти вони також обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед його ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.