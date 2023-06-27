Підтримував рф та чекав на «повне звільнення України»: повідомлено про підозру харків’янину

Правоохоронці викрили харків‘янина, який публічно підтримував дії рф.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Дізнанням встановлено, що торік у листопаді чоловік перебував в одному зі спортивних залів м. Харкова. Під час тренування він вступив у словесну перепалку з іншими відвідувачами через політичні погляди.

Харків’янин почав казати, що «Крим належить росії», та мріє, щоб якомога швидше відбулось повне «звільнення України».

На цьому прокремлівський шанувальник не зупинився. Він додав, що смерті українців – це «витрати війни».

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 56-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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