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Понад 80 аварій на водоводах ліквідували у Харкові

Понад 80 аварій на водоводах ліквідували у Харкові

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 84 аварійні ситуації на водоводах.Як повідомили в КП «Харківводоканал», напередодні вони усунули 12 аварій на ділянках трубопроводів. Зокрема, великий обсяг робіт був виконаний у Шевченківському районі, де ліквідували три аварії.

«Комплекс відновлювальних заходів провели на водоводі діаметром 700 мм на вул. Космонавтів та вул. Старицького. Цей трубопровід забезпечує водою багатьох жителів Олексіївки, тому впоралися з завданням у стислий термін. Паралельно усунули аварію на вводі в будинок на вул. Ахсарова, після чого почали підготовку до перекладання ділянки трубопроводу», – розповів начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Цілогородцев.

Агентство Телевидения Новости

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