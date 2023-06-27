На Харківщині чоловік задушив людину

На Харківщині поліцейські затримали зловмисника, який задушив людину Повідомлення про вбивство надійшло 25 червня до Ізюмського районного управління поліції.Встановлено, що під час спільного розпиття алкоголю між двома чоловіками стався конфлікт. 61-річний зловмисник накинув дріт навколо шиї знайомого та тиснув, поки той не перестав подавати ознаки життя. Тіло залишив на узбіччі дороги.Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости