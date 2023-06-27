ДПСУ викрили міжнародний канал збуту наркотичних засобів та психотропних речовин

Її викрили оперативні співробітники Львівського прикордонного загону спільно зі співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю, слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління, співробітників Управління кримінального аналізу поліції Львівщини та співробітниками Львівської митниці, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Зокрема правоохоронці встановили, що 33-річний та 32-річний мешканці Львова, під виглядом закордонних посилок, переміщували наркотичні та психотропні речовини за кордон. Для цього зловмисники приховували свій «товар» у різну техніку, яку рейсовим автобусом доправляли до Польщі. Під час спроби передати чергову «передачу» чоловіка затримано на гарячому. Окрім того, учасники злочинної групи займались збутом наркотичних та психотропних речовин у Львові. Після передачі черговому «клієнту» наркотиків громадянина затримано правоохоронцями.

В ході проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили та скерували на експертизу згортки з кристалічною речовиною, таблетки, а також інші предмети, що свідчать про можливу причетність до здійснення незаконної діяльності.

Фігурантів провадження затримано в порядку ст. 208 КПК та оголошено підозри за ст. 307 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 305 ККУ (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів). Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости