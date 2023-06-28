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Окупанти обстріляли Куп’янський район: постраждала літня жінка

Окупанти обстріляли Куп’янський район: постраждала літня жінка

28 червня зранку російські окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли село Курилівка Куп’янського району.

Важкого поранення зазнала 70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір’ї. Зараз медики борються за її життя, повідомили в ХОВА.

Крім того, напередодні ворог масовано обстріляв з мінометів прикордонне село Тимофіївка Богодухівського району. Десятком ворожих мін пошкоджено приватний житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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