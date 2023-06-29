Від харківського підприємства повернути майже 450 тисяч гривень бюджетних коштів

Прокуратура через суд вимагає від підприємства повернути майже 450 тисяч грн бюджетних коштів

Керівник Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова подав до суду позовну заяву в інтересах держави до підприємства про визнання недійсними додаткових угод до договору про закупівлю товару та повернення безпідставно сплачених бюджетних коштів.

Встановлено, що у 2021 році між ТОВ та Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради укладено договір про закупівлю електричної енергії для закладів освіти.

У положеннях договору зазначено ціну електричної енергії. Але згодом підприємство почало підвищувати ціну на електричну енергію, оформлюючи це додатковими угодами до договору.

Проте підняття цін не мало належного документального обґрунтування та підтвердження. Постачальник не надав належні докази коливання цін на електричну енергію.

Агентство Телевидения Новости