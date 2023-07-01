У громаді на Харківщині віддадуть 6 мільйонів на паркування в обхід тендеру

Підприємство житлово-комунального господарства “Донецьке” уклало чотири угоди з ТОВ “Зеленградресурс” загальною вартістю майже шість мільйонів гривень на облаштування паркингу.

Про це стало відомо під час моніторингу системи “Прозорро”.

Мова йде про будівництво гостьової автопарковки (майданчику для паркування транспортних засобів), як частини інфраструктури дорожнього господарства, за адресою: вул. Спортивна, 30 а також біля сусідніх будинків у селищі Донець.

По кожній адресі уклали прямий договір на максимально допорогову суму. Таким чином, комунальники обійшли аукціон.

Засновником ТОВ “Зеленградресурс” є Олександр Тур.

Раніше ХАЦ писав, що це комунальне підприємство уклало без торгів три угоди на ремонт будинків. Самі договори навіть не завантажили у систему “Прозорро”.

Як писало видання Kharkiv Today, чиновники управління освіти селища Донець, яке не перебувало у тимчасовій окупації, у березні 2022 року вирішили витратити гроші на закупівлю продуктів першої необхідності. Вартість харчових продуктів завищували, а надлишкові гроші перераховували на власні картки та фіктивні підприємства.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, посадовець організував укладення договорів на закупівлю гуманітарних товарів між відділом освіти селищної ради та фіктивною фірмою на суму понад мільйон гривень.

Джерело: ХАЦ

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