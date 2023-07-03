Тарифи на воду поки не зростуть: Нацкомісія щодо енергетики та комунальних послуг скасувала рішення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час свого позачергового засідання скасувала рішення від 29 червня 2023 року щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Згідно з цим рішенням тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%.

Регулятор розпочинає консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів.

Зокрема, Голова НКРЕКП К. Ущаповський зазначив: «Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого Регулятором рішення. Крім цього, Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв’язку з цим пропоную скасувати постанови від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюднений в проєкті рішення».

Агентство Телевидения Новости