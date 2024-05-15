В США провели испытания беспилотного HIMARS

Армия США в первый раз провела испытание прототипа беспилотной пусковой установки высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS).

Прототип AML построен на базе реактивной артиллерийской системы высокой мобильности M142 HIMARS, но внешне отличается отсутствием кабины для экипажа. Впереди расположено моторное отделение и средства управления.

Система может автономно двигаться по заложенному маршруту между определенными точками, в том числе в составе колонны.

Также при необходимости оператор может управлять пусковой установкой AML, находясь рядом или на небольшом расстоянии от нее.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/35922

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