Більшість опитаних українських біженців у Європі задоволені умовами життя в новій країні

Лише половина готові повернутися додому, якщо для цього складуться певні обставини — опитування КМІС.

Опитування проводилося серед українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії і показало, що 66% скоріше або повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання у новій країні. З них 28% — повністю задоволені, 38% — скоріше задоволені, решта — незадоволені.

7% стверджують, що вони вже мають громадянство іншої, крім України, держави. Ще 12% подали документи та чекають на рішення. Не подавали й не планують цього робити — 34%.

Водночас майже половина респондентів — 45% — хоч і не подавали документи, але загалом хотіли би отримати громадянство іншої країни.

Найбільше респондентів готові повернутися додому, якщо нормально працюватиме критична інфраструктура (34%) та буде безпечно (34%).

26% умовами для повернення назвали вирішене житлове питання, ще стільки ж — завершення повномасштабної війни. Дещо менше респондентів говорили про можливість знайти роботу (16%) й умови для дітей відвідувати школу/садок (13%).

Джерело: https://t.me/znua_live/148393

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