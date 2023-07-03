Прокуратура вимагає від приватного підприємства звільнити одне з найбільших водосховищ на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою в інтересах держави направлено до суду позовну заяву до приватного підприємства про звільнення водосховища разом із зайнятими ним земельними ділянками та повернення у відання держави.

Встановлено, що одне з приватних підприємств, розташованих у Харківському районі, використовує для рибогосподарських потреб водосховище разом із зайнятими ним земельними ділянками площею понад 440 га, повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Проте підприємство не має жодних правовстановлюючих документів, які надають право користування водними об`єктами чи землями водного фонду.

Внаслідок порушень норм законодавства, зокрема ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України, ст. ст. 1, 6, 43, 85 Водного кодексу України, держава не отримує плату за користування природними ресурсами і, таким чином, позбавляється доходу.

Це і стало підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду.

Наразі відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости