Китайські банки ввели ще одне обмеження щодо торгівлі з росією

Завдання сплатити постачання з Китаю товару, навіть не схожого на санкційний, продовжує ускладнюватись. російські імпортери не дарма побоювалися, що недавні вимоги китайських банків розкрити інформацію про маршрути постачання призведуть до нових відмов приймати гроші з росії. Тоді імпортери зізнавалися, що чекають через це нові проблеми. І вони сталися.

«Днями з Bank of China прийшла відмова у прийомі платежу за партію пластикових господарських товарів через те, що в маршруті було вказано перевезення через Забайкальськ у Підмосков’ї залізничною компанією “Трансконтейнер”», — каже один із імпортерів. Про відмови з тієї ж причини The Moscow Times розповіли два його колеги. Один намагався платити постачальнику на рахунок в Agricultural Bank of China за промислове обладнання, а другий через China Construction Bank за дитячий одяг китайського виробництва.

«Можна, звичайно, намагатися везти морем, але це величезні додаткові витрати на зміну маршруту, адже контейнер уже на станції на кордоні з росією готовий до відправки. Відправлення через Казахстан теж додаткові витрати і час», — скаржиться покупець госптоварів.

«А ми не можемо відправити через Казахстан, вони з підозрою ставляться до продукції, близької до санкційної, тож залишається тільки перевалка на морський маршрут – це, за нашими підрахунками, чи не плюс 50% до ціни за те, що туди-сюди возити контейнер будемо — назад до Китаю, потім морем до Владивостока чи відразу до Санкт-Петербурга», — каже покупець обладнання.

Проблеми з платежами вже обрушили імпорт в росію. Опитування Центру із зовнішньої торгівлі при Мінпромторгу рф, присвячене проблемам російських компаній з імпортом, показало, що 52% російських імпортерів відчували труднощі з транскордонними розрахунками у валюті в 2023 р. Це на 10 п. п. більше, ніж у 2022 р. Китайський експорт в росію у перерахунку на юані у квітні знизився на 10,8% у річному вираженні після падіння на 13% у березні, показали китайські митні дані.

