Працювала у «пенсійному фонді» при окупантах: становлено особу жительки Куп’янська

Під час окупації Куп’янська місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з ворогом. У липні минулого року вона обійняла посаду так званого «заместителя начальника отдела назначения и перерасчетов пенсий отделения пенсионного фонда Купянского района».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області

Колаборантка займалась обробкою заяв та складанням списків осіб на виплату матеріальної грошової допомоги у вигляді 10000 російських рублів, видавала довідки-замінники втрачених пенсійних посвідчень. Крім того, жінка входила до так званої «Комиссии по реализации пенсионных прав граждан», яка приймала рішення про надання соціальних виплат громадянам у російських рублях.

Свої обов’язки колаборантка виконувала до вересня минулого року. Після деокупації її викрили українські правоохоронці.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 38-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости