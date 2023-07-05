Прокуратура вимагає повернути земельну ділянку вартістю майже 800 тисяч гривень Харківській міській територіальній громаді

На підставі рішення Харківської міської ради у 2018 році фізичній особі було передано в оренду земельну ділянку, розташовану по вул. Амосова в Харкові, для будівництва комплексу торговельно-побутового обслуговування населення.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Однак будівництво не розпочато дотепер: земельна ділянка не огороджена, вільна від будівель та не використовується, будівельні роботи не ведуться.

Орендна плата за користування земельною ділянкою весь цей час фізичною особою також не сплачувалась.

Харківська міська рада як власник земельної ділянки розраховувала на виконання орендарем своїх зобов’язань у вигляді своєчасної та в повному обсязі сплати орендної плати, а також на цільове використання земельної ділянки та, як наслідок, поліпшення інфраструктури міста.

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено позовну заяву до фізичної особи про повернення Харківській міській територіальній громаді в особі Харківської міської ради земельної ділянки площею вартістю майже 800 тисяч гривень.

Вказані порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до Фрунзенського районного суду м. Харкова. Наразі відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости