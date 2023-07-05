На Харківській залізниці викрито корупційну схему, яка могла зірвати поставки військової техніки на фронт

Служба безпеки заблокувала корупційну схему в Харківській регіональній філії АТ «Укрзалізниця». Викрито двох посадовців, які масово розкрадали нові залізничні рейки, що призначалися для екстреного відновлення зруйнованих колій у прифронтових районах області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Незаконна діяльність фігурантів могла призвести до порушення логістичних шляхів Сил оборони на східному фронті. Також їхні дії могли зірвати поставки військової техніки на фронт.

За даними слідства, до організації схеми причетні керівник одного зі структурних підрозділів регіональної філії держпідприємства та його заступник.

Встановлено, що протягом травня 2022 року вони використовували для ремонту пошкоджених унаслідок російських обстрілів залізничних колій старі рейки, які вичерпали ресурс експлуатації.

Застарілі комплектуючі отримували через «списання» їх як металобрухт, що нібито використовується для виготовлення протитанкових «їжаків». При цьому насправді жодних інженерних загороджень фігуранти не робили.

Натомість нові рейки з державного резерву вони застосовували для виконання «індивідуальних» комерційних замовлень, які офіційно не оформлювали, а «розрахунок» отримували готівкою.

Для приховування злочину зловмисники навіть видаляли маркування з нових комплектуючих, щоб унеможливити їх ідентифікацію.

Таким чином посадовці отримали від комерсантів 1,2 млн грн.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області керівнику повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та за фактом службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Його заступнику інкриміновано також ч. 5 ст. 191 КК України та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Про це повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури у взаємодії з керівництвом АТ «Укрзалізниця».

Агентство Телевидения Новости