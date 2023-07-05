У Первомайському внаслідок ракетного удару 4 липня пошкоджено 18 будинків – ХОВА

Станом на зараз у лікарнях області залишається 7 людей. П’ять у медзакладах Первомайського у стані середньої тяжкості, 2 пацієнтів, в тому числі дитина – у лікарні Харкова.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Всього пошкоджено 18 житлових будинків. Обласна військова адміністрація для оперативного ремонту вже відправила більше 10 тисяч квадратних метрів поліетиленової плівки, понад 6 тисяч листів ОСБ.

«За підтримки, зокрема, і міжнародних партнерів, згодом будемо проводити капітальні ремонти, аби люди могли повернутися до своїх домівок.

Також відправили для жителів Первомайського майже 2 тисячі продуктових наборів, за потреби – будемо спрямовувати і надалі. Крім того, нам вдалося оперативно відновити електро-, водо- та газопостачання», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости