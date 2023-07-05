Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:11
Просмотров: 74

У Первомайському внаслідок ракетного удару 4 липня пошкоджено 18 будинків – ХОВА

У Первомайському внаслідок ракетного удару 4 липня пошкоджено 18 будинків – ХОВА

Станом на зараз у лікарнях області залишається 7 людей.  П’ять у медзакладах Первомайського у стані середньої тяжкості, 2 пацієнтів, в тому числі дитина – у лікарні Харкова.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Всього пошкоджено 18 житлових будинків. Обласна військова адміністрація для оперативного ремонту вже відправила більше 10 тисяч квадратних метрів поліетиленової плівки, понад 6 тисяч листів ОСБ.

«За підтримки, зокрема, і міжнародних партнерів, згодом будемо проводити капітальні ремонти, аби люди могли повернутися до своїх домівок.

Також відправили для жителів Первомайського майже 2 тисячі продуктових наборів, за потреби – будемо спрямовувати і надалі. Крім того, нам вдалося оперативно відновити електро-, водо- та газопостачання», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 