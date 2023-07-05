Через онлайн-банкінг по всій Україні ошукували волонтерів: на Дніпропетровщині викрито злочинну групу

У Дніпропетровській області викрито чотирьох учасників злочинної групи, які займалися заволодінням коштів обманним шляхом: ошукували людей, які організовували збір коштів на допомогу армії. Діяли зловмисники по всій Україні.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, усі учасники злочинної групи – жителі Кам’янського району. Вони знаходили у соцмережах інформацію про збір коштів на допомогу та лікування військовослужбовців Збройних Сил України. Під час листування у месенджері представлялися волонтерами міжнародних організацій та пропонували фінансову допомогу в іноземній валюті.

Під виглядом конвертування коштів підозрювані отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнювали гроші шляхом їх переведення на підконтрольні рахунки.

Встановлено, що псевдоволонтери ошукали майже 100 жителів різних регіонів України.

Незаконна діяльність щомісячно приносила підозрюваним понад 1 мільйон гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцями їх проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони, 300 сім-карток, комп’ютери, ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, банківські картки, чорнові записи, грошові кошти у різній валюті на загальну суму майже 800 тис грн.

Затриманим інкримінують крадіжку, шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України).

Наразі за клопотанням прокуратури одного з підозрюваних взято під варту. Стосовно трьох інших вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Заходи з викриття проводили прокурори спільно з працівниками Кам’янського райуправління поліції ГУ Нацполіції в області та Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області.

Агентство Телевидения Новости