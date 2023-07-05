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На Харківщині за крадіжку рибальського обладнання затримали трьох одеситів

На Харківщині за крадіжку рибальського обладнання затримали трьох одеситів

До Лозівського районного відділу поліції звернувся 31-річний чоловік. Він повідомив, що в його гараж проникли невідомі та викрали двигун від човна, ехолот, навігаційний пристрій та інше обладнання.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили зловмисників, ними виявились мешканці міста Одеса 26, 28 та 30 років. Як з’ясувалося, чоловіки спеціалізувалися на крадіжках двигунів.

Напередодні злочину потерпілий опублікував оголошення в соціальних мережах щодо продажу двигуна від човна. Що й зацікавило зловмисників. Вони спеціально приїхали до міста Лозова, встановили, де саме зберігається двигун, а потім проникли до гаражу та вчинили крадіжку.

5 липня 2023 року оперуповноважені та слідчі Лозівського районного відділу поліції за участі працівників батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області провели обшуки за місцем мешкання зловмисників у місті Одеса. Речові докази вилучено.

Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости

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