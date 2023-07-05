В Ізюмському районі поліцейські розшукали підлітка

5 липня близько 12:00 до відділення поліції №1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП В Харківській області надійшло повідомлення від мешканки міста Барвінкового. Жінка розповіла, що вона являється опікуном 13-річного хлопчика, який сьогодні пішов з дому в невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Харківської області.

Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи. Впродовж декількох годин поліцейські знайшли втікача та повернули додому. Жодних протиправних дій у відношенні підлітка скоєно не було.

З хлопчиком та його опікунами було проведено профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости