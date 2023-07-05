Майже в двох тисяч жителів Первомайського пошкоджені квартири через ракетний удар 4 липня

У Первомайському вже розпочали ремонти у житлових будинках, які були пошкоджені унаслідок удару російського «Іскандеру». Внаслідок руйнувань майже дві тисячі мешканців багатоповерхівок залишилися без належних умов проживання.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

«Попри жахливі наслідки російського терору люди не хочуть покидати рідні стіни. В першу ніч надали тимчасове житло 200 жителям, забезпечуємо постраждалих харчуванням та всім необхідним», – йдеться у повідомленні.

Першочергово роблять оперативні ремонтні роботи, доставили OSB-плити, поліетиленову плівку, надалі працюватимуть над капітальним ремонтом житла, зазначили в ХОВА.

Агентство Телевидения Новости