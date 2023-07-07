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Серед 45 захисників, яких повернули з полону, троє жителів Харківщини
Серед 45 бійців, яких повернули із полону 6 липня, троє – жителі Харківщини.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Ще 5 військовослужбовців потрапили в полон, захищаючи території Харківської області від російських окупантів.
«Це величезна спільна робота Офісу Президента, Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими, в тому числі і Східного регіонального центру в Харкові», – зазначив голова ХОВА.
Нагадаємо, 6 липня вдалося повернути додому 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних.