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Серед 45 захисників, яких повернули з полону, троє жителів Харківщини

Серед 45 захисників, яких повернули з полону, троє жителів Харківщини

Серед 45 бійців, яких повернули із полону 6 липня, троє – жителі Харківщини.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Ще 5 військовослужбовців потрапили в полон, захищаючи території Харківської області від російських окупантів.

«Це величезна спільна робота Офісу Президента, Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими, в тому числі і Східного регіонального центру в Харкові», – зазначив голова ХОВА.

Нагадаємо, 6 липня вдалося повернути додому 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних.

Агентство Телевидения Новости

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