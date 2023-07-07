У чат-боті «Харків – Твій дім» можна знайти найближче укриття

Інформацію про укриття відтепер можна спробувати знайти через чат-бот «Харків – Твій дім».

Як повідомили розробники, в розділ меню «Життєзабезпечення та громадська безпека» внесли інформацію про найближчі укриття та об’єкти, які працюватимуть при виведенні з ладу критичної інфраструктури. Про це повідомляє Харківська міська рада.

Також у розділі вказані контакти, куди можна повідомити про закрите укриття або його неналежний стан.

Чат-бот працює за посиланням: https://t.me/tviyDimKharkivBot.

Агентство Телевидения Новости