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У чат-боті «Харків – Твій дім» можна знайти найближче укриття

У чат-боті «Харків – Твій дім» можна знайти найближче укриття

Інформацію про укриття відтепер можна спробувати знайти через чат-бот «Харків – Твій дім».

Як повідомили розробники, в розділ меню «Життєзабезпечення та громадська безпека» внесли інформацію про найближчі укриття та об’єкти, які працюватимуть при виведенні з ладу критичної інфраструктури. Про це повідомляє Харківська міська рада.

Також у розділі вказані контакти, куди можна повідомити про закрите укриття або його неналежний стан.

Чат-бот працює за посиланням: https://t.me/tviyDimKharkivBot.

Агентство Телевидения Новости

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