Завозили до Харкова зброю: правоохоронці викрили батька та двох його синів

Під виглядом волонтерів житель Харкова з двома синами їздили до прифронтової території та перевозили вогнепальну зброю, набої та інші військові засоби ураження.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Харків’яни 36, 42 і 69 років розпочали свою протиправну діяльність з кінця лютого 2022 року. Зброю та боєприпаси вони зберігали у гаражі неподалік від місця мешкання.

7 липня слідчі відділу поліції № 1 ХРУП № 1 за оперативним супроводом ДСР НПУ та СБУ під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури міста Харкова провели обшук у гаражному приміщенні та вилучили велику кількість боєприпасів, вибухівки, протитанкових мін, РПГ, мінометні снаряди, підривачі, огнемет, гранати та інше.

Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости