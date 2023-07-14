Алкоголь знову подорожчає: уряд планує підвищити мінімальні ціни

Мінекономіки розробило проєкт урядової постанови про підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв.

Відповідний проєкт винесено на обговорення на сайті міністерства, повідомляє «Економічна правда».

У проєкті запропоновано підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв:

на горілку та лікеро-горілчані вироби підвищити – на 13%,

на віскі, ром і джин – на 25%, на коньяк (бренді) – на 11-12%.

на виноробну продукцію, зокрема, звичайні (неігристі) вина – на 62%;

на сидр, пері, вина, вермути та інші зброджені напої (зокрема, суміші зі зброджених напоїв і суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% об’ємних одиниць етилового спирту, – на 61-71%;

на вина ігристі та газовані винні напої – на 28%.

Необхідність підвищення цін пояснюється:

змінами, що відбулися в соціально-економічній та податковій сферах, зокрема, зростання видаткової складової цін (сировина, комплектувальні, енергоносії, витрати на оплату праці тощо),зміною з 1 березня 2022 року ставок акцизного податку на алкогольні напої.

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