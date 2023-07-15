ЗСУ продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках: зведення Генштабу

Протягом поточної доби російська федерація завдала ракетно-авіаційного удару двома іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” та двома зенітними керованими ракетами по Україні.

Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів та здійснив 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Устинівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Залізний Міст Чернігівської області; Білокопитове і Прогрес Сумської області та Козача Лопань, Ветеринарне і Красне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Новомлинськ та Берестове Харківської області.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками протягом доби знищено 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 склади боєприпасів, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони противника.

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