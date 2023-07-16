Ситуація загострилась: два дні окупанти активно наступають на Куп‘янському напрямку

На Сході ситуація дещо загострилась: ворог два дні поспіль активно наступає на Куп’янському напрямку на Харківщині. ЗСУ в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На Бахмутському напрямку ЗСУ поступово рухаються вперед. На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує.

«В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог – нас.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії. Наші оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости