рф пригрозила «ризиками» в разі дії «зернової угоди» без її участі

Кремль погрожує “ризиками” сторонам, які зважаться на продовження “зернової угоди” без участі росії.

Про це, як повідомляє Интерфакс, сказав прессекретар президента рф Дмитрій Пєсков, пише «Європейська правда».

Коментуючи пропозицію України Туреччині продовжити “зернову угоду” без участі Москви, він зазначив, що “якщо буде щось оформлятися без Росії, то ці ризики повинні враховуватися”.

“Тут, безумовно, питання, яке потребує коментаря з боку наших військових, адже йдеться про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики”, – заявив Пєсков.

За його словами, в цьому питанні росія «не може сказати, наскільки і які країни готові на себе ці ризики брати».

Коментуючи заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, який назвав безсовісним рішення рф вийти з «зернової угоди», Пєсков зазначив, що в «цьому разі, напевно, безсовісною слід назвати позицію європейських держав – це не провина пана (генсека) Гутерреша та ООН».

Також за словами пєскова, путін поки що не збирається спілкуватися з президентом Туреччини Ердоганом щодо «зернової угоди».

Агентство Телевидения Новости