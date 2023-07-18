Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:22
Просмотров: 62

Під Харковом зіткнулися маршрутка та легковик

Під Харковом зіткнулися маршрутка та легковик

18 липня близько 18:00 у селищі Безлюдівка зіткнулися пасажирський автобус та легковик: травми отримав 39-річний водій автомобіля Skoda. Його доставили до лікарні. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Харківської області.

У пасажирському автобусі знаходилось 15 пасажирів. Ніхто з них не постраждав. 

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 