Спроба потрапити до Молдови на підводі провалилася: на Одещині затримали трьох харків’ян

Прикордонники Подільського загону спільно з представниками Управління Міграційної поліції ГУНП в Одеській області біля українсько-молдовського кордону затримали трьох громадян України та громадянина Молдови, які намагалися незаконно виїхати з країни гужовим транспортом.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як з’ясувалося, чоловіки призовного віку, жителі Харківської області, через інтернет зв’язалися з жителем прикордоння, який пообіцяв посприяти у незаконному перетині кордону з Молдовою за 4 500 доларів США з кожного.

Після прибуття до вказаного місця, що межує з молдовським кордоном, ухилянтів та переправника затримали на «гарячому» прикордонники.

З’ясувалося, що іноземець, який здійснював переправлення осіб через державний кордон затримувався за подібний злочин у вересні 2022 року, а у квітні 2023 року був засуджений на п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік.

На порушників кордону складено протоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП та передано представникам Нацполіції. Організатора незаконного переміщення осіб через державний кордон затримано в порядку ст.208 КПК України та взято під варту, очікується повідомлення про підозру.

Гужовий транспорт та тварин повернули цивільній дружині затриманого громадянина Молдови.

Агентство Телевидения Новости