Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:59
Просмотров: 130

В Ізюмі потонула 14-річна дівчина

24 липня о 12:30 завершились пошукові роботи в Ізюмі, де напередодні під час купання у річці Сіверський Донець зникла 14-річна дівчинка.

Трагедія сталась під час відпочинку з мамою у місці, що не пристосоване для купання. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

23 липня пошуками дівчини займались рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Сьогодні до пошуків долучились водолази комунальної водолазної служби, які за декілька десятків метрів нижче по течії і виявили тіло загиблої.

Наразі слідчі з’ясовують остаточні обставини трагедії.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 