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У ДТП на проспекті Ландау постраждала жінка

У ДТП на проспекті Ландау постраждала жінка

24 липня близько 15:30 на перехресті вулиці Івана Камишева та проспекту Льва Ландау не розминулися Volkswagen Passat та Toyota.

48-річний водій автомобіля Toyota не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen під керуванням 26-річної жінки та допустив зіткнення, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

В результаті жінка-водій отримала тілесні ушкодження. З забоями її доставили до медичного закладу.

Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Обставини ДТП встановлюються.

Агентство Телевидения Новости

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