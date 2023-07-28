Торгували психотропами через чат-бот: на збуті наркотиків викрили двох жителів Харківської області

На Харківщині поліцейські викрили двох чоловіків у незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини PVP: зловмисники отримували замовлення через чат-бот, на банківську картку їм перераховували оплату, після чого розкладали «закладки» фотографували місце розташування та відправляли замовнику для їх отримання.

Співробітники сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області на початку травня виявили чат-бот у месенджері Telegram, через який невідомі займалися незаконним збутом наркотичних речовин шляхом розкладання закладок, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили осіб, які займались незаконною діяльністю. Ними виявилися 37-річний мешканець міста Первомайський та 37-річний мешканець села Маслівка Лозівського району. 25 липня правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцями мешкання чоловіків, де вилучили розфасовану по пакетах психотропну речовину PVP, пігулки «Метадон», саморобний пристрій для куріння, зіп-пакети для фасування, електронні ваги, банківські картки та інші речові докази протиправної діяльності.

37-річному мешканцю міста Первомайський, який організував незаконний «бізнес», повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави.

Стосовно другого фігуранта тривають слідчі дії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости