Попався на пиві: На Харківщині поліцейські затримали чоловіка за грабіж

Повідомлення про злочин надійшло до чергової частини відділу поліції № 1 Ізюмського РУП 27 липня о 03.54 від касира автозаправної станції, розташованої у місті Балаклія.

Зловмисник у присутності працівників АЗС самовільно відкрив холодильник та відкрито заволодів пляшками з пивом, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Поліцейські розшукали 25-річного порушника.

Під час досудового розслідування встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом відкритого заволодіння чужим майном, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости