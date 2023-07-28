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Пішла з дому та не повернулась: розшукується Софія Бавикіна

Пішла з дому та не повернулась: розшукується Софія Бавикіна

Харківським РУП №2 ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження Софії Бавикіної, 2011 року народження.

28 липня дівчини пішла з дому та не повернулась.Її прикмети: зріст близько 155 см, русяве волосся до плечей, зібране у хвіст, худорлявої статури.

Була одягнена у сині джинси, чорні кеди, білу футболку з надписом «Долчленд», має яскраво-синій манікюр, срібні сережки у вигляді хрестика.Якщо ви маєте будь-яку інформацію про зниклу, просимо повідомити за телефонами: (057)738-30-24, 063-530-52-00, 063-720-21-75, 102 або іншими доступними способами.

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