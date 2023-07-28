Противник завдавав авіаційних ударів в районі Дружелюбівки Харківської області

Протягом доби ворог завдав 10 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема це Івашки, Гур’їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене та Охрімівка на Харківщині, повідомляють у Генштабі.

На Куп’янському напрямку вояки рф били авіацією в районі Дружелюбівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка та Кислівка Харківської області.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

Авіація сил оборони за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Агентство Телевидения Новости