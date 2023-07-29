5 ракетних, 19 авіаційних ударів та 30 обстрілів з РСЗВ за добу, є постраждалі серед цивільного населення

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, повідомляє Генштаб.

Серед них Миколаївка Чернігівської області; Стара Гута, Грабовське, Волфине Сумської області; Уди, Охрімівка, Огірцеве та Тихе Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Куп’янськ Харківської області.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Іванівське та Біла Гора.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова Запорізької області та Антонівки на Херсонщині.

Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також нашими захисниками було знищено один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника.

Агентство Телевидения Новости