Дерадянізація: в Україні «скасували» селища міського типу

Верховна Рада у п’ятницю, 28 липня, ухвалила в другому читанні та в цілому закон про вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України, який самі автори проєкту називали дерадянізацією. Його підтримали 262 депутати.

Редакція законопроєкту до другого читання, за яку голосував парламент, передбачає, що в Україні більше не буде селищ міського типу. Про це повідомляє видання Liga.net.

Усі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 000 жителів матимуть статус міст, населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 000 жителів – просто селищами, інші населені пункти – селами.

Автоматичного пониження міст у статусі не буде. Всі населені пункти, які на цей момент вже мають статус міста, автоматично його збережуть (але уже не буде міст республіканського, обласного чи районного значення), тоді як всі селища міського типу будуть вважатися просто селищами.

Також закон запроваджує нове поняття – «поселення». Так називатимуть компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення.

Це можуть бути дачні кооперативи, а також тимчасові мобільні містечка, де живуть вимушено переміщені особи.

В Україні до повномасштабної війни нараховувалось 460 міст, 885 селищ міського типу та понад 28 000 сільських населених пунктів. Частина з них зараз частково або повністю зруйновані внаслідок бойових дій.

Агентство Телевидения Новости