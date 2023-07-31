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Зруйновано приватне домоволодіння в смт Шевченкове: ранковий обстріл рф

Зруйновано приватне домоволодіння в смт Шевченкове: ранковий обстріл рф

Прокурори працюють на місці ракетного удару по смт Шевченкове.

За даними слідства, 31 липня близько 9:30 вояки рф завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Повністю зруйновано приватне домоволодіння.

За попередніми даними, удар був завданий ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції документують наслідки обстрілу.

Агентство Телевидения Новости

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