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Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зростає, загинула дитина

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зростає, загинула дитина

У Кривому Розі російські війська влучили у багатоповерхівку та в чотириповерхову будівлю навчального закладу.

Станом на 12:40 внаслідок ракетної атаки ворога по м. Кривий Ріг відомо про 4 загиблих, серед них 10-річна дитина. Травмовано – 43 людини, серед них 6 дітей. повідомляє Генеральна прокуратура.

Знищено кілька поверхів – від 5 по 8 дев’ятиповерхового житлового будинку і знищено також технікум Політехнічного інституту міста Кривий Ріг.

Робиться поквартирний обхід в сусідніх під’їздах, щоб надати швидку допомогу маломобільним людям.

Рятувально-пошукові роботи тривають. Правоохоронці встановлюють точну кількість потерпілих. Прокурори фіксують наслідки злочину рф.

Агентство Телевидения Новости

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