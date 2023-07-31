Оплачені, але не виконані роботи з ремонту лікарні: прокуратура вимагає стягнути з підрядника збитки

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено позовну заяву до ТОВ про стягнення збитків, завданих неналежним виконанням договору підряду.

Встановлено, що в грудні 2020 року між однією з багатопрофільних лікарень Харкова та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір щодо проведення капітального ремонту частини киснепроводу одного з корпусів.

Директорка ТОВ-підрядника, достовірно знаючи, що роботи виконано не у повному обсязі, внесла неправдиві відомості до актів виконаних робіт, включивши в офіційні документи роботи, які фактично не виконувались. У подальшому на підставі наданих обвинуваченою документів на рахунок ТОВ було безпідставно перераховано майже 150 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків Харківській міській територіальній громаді.

Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Довідково: також окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директорки ТОВ за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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