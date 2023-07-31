Шестеро загиблих, 69 поранених: пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена

Рятувальники завершили розбирання завалів на місці ракетних ударів по багатоповерховому будинку та навчальному закладу у Кривому Розі. Внаслідок російського обстрілу постраждало 75 людей: 6 загинуло та 69 поранено.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Врятовано трьох осіб, серед яких 10-річна дитина..

До поліції надійшло 177 заяв від потерпілих. Психологи ДСНС на місцях влучань надали допомогу близько 100 містянам.

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости