Новини однією строкою

● Россия вывезла комплексы С-300 со спорных островов Итуруп и Кунашир у берегов Японии, чтобы отправить их на фронт в Украину.

● Первые 10 Abrams прибудут в Украину в середине сентября, сообщает Politico. На Западе надеются, что прибытие танков даст ВСУ преимущество, необходимое им для прорыва ожесточенной обороны орков в их изнурительном контрнаступлении», – говорится в публикации издания.

● Министры иностранных дел срочно собрались в Брюсселе.

● Добыча нефти ОПЕК в августе увеличилась на 220 000 баррелей в день (баррелей в день) с июля и достигла 27,56 миллиона баррелей в день, во многом благодаря увеличению добычи в Иране. - Обзор RTRS - Добыча сырой нефти в Иране достигла 3,1 миллиона баррелей в сутки.

● Израильские военные проведут ряд совместных с США учений, в том числе имитацию возможной атаки на иранские ядерные объекты.

● НАСА наняло компанию Lockheed Martin для разработки, строительства и испытаний ракеты с ядерной установкой для космических путешествий. Данная технология может ускорить пилотируемый полет на Марс с нынешнего семимесячного минимума до 45 дней.

● Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила фінансування першого в історії передання американського військового обладнання Тайваню в межах програми фінансування закордонних військових операцій (FMF), яка зазвичай використовується для суверенних держав.

● Під час візиту міністра торгівлі США Джини Раймондо до Китаю президент Китаю Сі Цзіньпін передав президенту США Байдену, що Китай і Сполучені Штати можуть «об'єднати зусилля і процвітати разом».

● Россия объявит на следующей неделе о сокращении поставок нефти на внешние рынки, заявил вице-премьер Александр Новак.

● Ученые-материаловеды из Университета Байройта в Германии разработали новый материал из категории стекла с рекордной прочностью на излом 1,99 МПа это в 2,6 раза выше, чем у Gorilla Glass.

● В Китае запустили первый в стране завод по производству водорода с помощью солнечной энергии на 75 тыс. тонн в год. 550 тыс. солнечных панелей. Станция способна ежегодно вырабатывать около 600 млн кВт/ч электроэнергии.

● США перебрасывают на базу в Британии 54 истребителя F-35A, способных нести ядерное оружие, - пишет Telegraph со ссылкой на источники.

● Киев подписал договор о совместном производстве вооружений с одним из крупнейших в мире оборонных предприятий - британской компанией BAE Systems. Украина планирует наладить на своей территории производство легких артиллерийских орудий L119.

● Еврокомиссия призвала страны-члены Евросоюза прекратить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) и отказаться от новых контрактов о его поставках, заявил представитель ЕК Тим Макфи.

● Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс имеет тесные личные связи с Украиной. В начале конфликта его семья принимала в своем доме в Хартфордшире семью беженцев. В интервью газете The Times Шаппс резко осудил путина агрессивную войну.

● Сербия передала Украине 14 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Херсонской области.

● Після наради міністрів оборони НАТО, прийнято рішення про розвертання на території України військових потужностей країн НАТО по виробництву і ремонту зброї. Крім того, структури НАТО згодились на допомогу приватним підприємствам України, які будуть задіяні в цій сфері. Залучення контрольованих українською владою підприємств не розглядається.

● Литовские инвесторы и общественные деятели объединяют инициативу по строительству новой школы в украинском городе Буча, ознаменованном великой военной трагедией. В этот проект планируется инвестировать 18 млн. $, а позже школа будет бесплатно передана муниципалитету Бучи.

● Британія пропонує включити до альянсу AUKUS Японію та Південну Корею.

● 29-30 августа в испанском Толедо прошла неформальная встреча министров обороны ЕС, организованная Испанией, которая председательствует в ЕС. Основными темами повестки дня были Сахаро-Сахельский регион в Африке и агрессия РФ в Украине.

● Газовый бизнес «Газпрома» в первом полугодии 2023 года оказался убыточным, следует из отчёта компании. Это произошло из-за падения выручки от экспортных продаж газа. По мере дальнейшего снижения цен на газ в Европе ситуация может ухудшиться, отмечают аналитики.

● У США розробляють нову радіолокаційну станцію до зенітно-ракетного комплексу NASAMS. Компанія отримала фінансування від Департаменту оборони США на подальшу розробку нової радіолокаційної станції з активною фазованою антенною решіткою GhostEye MR.

● Казахстан продолжает закупать танкеры, чтобы перевозить нефть в обход России, пишет Bloomberg. Для поставок через Каспий подразделение казахстанской госкомпании «Казмунайгаз» уже приобрело два небольших судна. В планах купить ещё два нефтеналивных танкера, рассказал замминистра энергетики страны Ерлан Аккенженов.

● Китайский застройщик Country Garden отчитался о рекордных убытках и предупредил о риске дефолта..Чистый убыток за 1 полугодие составил $6,7 млрд. Дальнейшее ухудшение финансовых показателей может привести к дефолту, предупреждает компания.

● Из Высшей школы экономики к 2023 году 700 сотрудников покинули Россию.

● Бензин на бирже продолжает бить ценовые рекорды. Аи-95 пробил уровень в 73,5 тыс. рублей за тонну. Продолжает дорожать и дизель. А значит, скоро рост цен перекинется и на розницу.

● Владимир Путин лично инициировал вынесение Крымского моста на обложку нового учебника по истории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал один из авторов пособия, первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Джерело: facebook.com/annopolsky, https://t.me/Ateobreaking

Картинки про роиссю от Александра Осташко





















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