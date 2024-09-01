Перемовини з путіним – це порожній діалог без основ міцного миру

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Новий московський наратив: «Якби не курськ, то…» просувається останній місяць дуже бурхливо і з усіх майданчиків. Багато хто навіть вірить.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк 29 серпня пояснив, що є «принаймні три ґрунтовні причини, чому будь-який діалог Києва з субʼєктом путіним на цьому етапі буде порожнім і не створить основ для справедливого міцного миру»:

• неможливість довіряти росіянам. срср і його правонаступниця рф розв’язали десятки війн і порушили сотні угод. В основі нехтування миром лежать багаторічні амбіції щодо розширення імперії, від яких російське керівництво ніколи не відмовлялося.

• неможливість справедливих репарацій. Загальні збитки України внаслідок російської агресії за різними оцінками коливаються в межах від $700 млрд до $1 трлн. Виплатити таку компенсацію одномоментно рф не здатна.

• неможливість покарання воєнних злочинців. Очевидно, що найголовнішим серед них в рф є сам путін. За статутом Міжнародного кримінального суду, він не має жодного імунітету щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи геноциду. Це означає, що путін до останнього опиратиметься всім спробам розслідування та не видасть нікого з підлеглих.

Джерело: https://t.me/spravdi/41228

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