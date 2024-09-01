Данія була готова передати Україні F-16 ще на початку війни – прем’єрка

Очільниця уряду Данії Метте Фредріксен вважає, що Україна отримала західні винищувачі пізніше, ніж це мало б статися.

"Мені шкода, що постачання F-16 забрало стільки часу. Особисто я готова була передати їх Україні від самого початку війни. Але була тривала дискусія про те, чи це правильне рішення чи ні", – заявила вона.

Фредріксен не стала уточнювати, хто саме гальмував постачання літаків, але висловила переконання, що досі залишається завдання, щоби Україна має отримати від Заходу всю необхідну їй зброю.

Прем’єрка також підтвердила, що з боку Данії немає жодних обмежень щодо використання наданої зброї, включно з літаками

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/49801

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