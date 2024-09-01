В Угорщині відкрили першу державну українсько-угорську двомовну школу для українських дітей

В результаті домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, у Будапешті відчинила свої двері перша державна двомовна середня школа та гімназія для українських дітей.

Освітній процес здійснюватиметься українською мовою з 1 по 12 класи, а програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних. Фінансування здійснюється за рахунок коштів держбюджету Угорщини.

"Відкриття цієї школи є важливим кроком на шляху розвитку Української всесвітньої спільноти. Забезпечення доступу до освіти рідною мовою є пріоритетом для Президента Зеленського та важливою частиною нової комплексної політики МЗС щодо українців за кордоном.

Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння", – міністр Дмитро Кулеба.

Джерело: https://t.me/yb_ua/6116

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