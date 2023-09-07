Маємо результат – десятки одиниць знищеної техніки ворога: як працює екіпаж БпЛА Нацгвардії

Скайвотчер Нацгвардії Вінг. Економіст-аудитор за професією, чоловік від початку повномасштабного вторгнення не міг сидіти вдома і з першого дня встав на захист Батьківщини. За його плечима досвід бойових дій в зоні АТО та вміння керувати великими розвідувальними безпілотниками.

Вінг, нацгвардієць

Зранку 24 числа пішов до військкомату і ввечері вже був у військовій частині 3017. На другий день ми поїхали на окружну зупиняти колону російських танків, до свого підрозділу я потрапив трохи згодом. Я літаю на «крилах», а не тільки на коптерах, а «крила» – це дуже важливо, бо треба вміти ними керувати та мати досвід.

Вінг командир екіпажу БПЛА і каже, що перед польотом треба врахувати усе до найменших деталей, будь то місце старту, напрям вітру, звідки світить сонце і багато інших аспектів.

Вінг, нацгвардієць

Команда повинна злагоджено працювати, кожен повинен знати, що йому робити, один займається антеною, другий налаштовує літак, третій завантажує програму, тобто це повністю робота команди. Важливо спланувати політ, бо від цього також залежить виконання місії – це не просто полетіти з пункту «А» в пункт «Б», є безліч факторів, які потрібно передбачити. Ми все це робимо і наші успіхи самі за себе говорять.

Нацгвардієць ділиться, що головною особливістю є те, що їхня «пташка» –власна розробка, що демонструє неабияку успішність на полі бою, вони приділили увагу усім елементам та зробили її саме під потреби підрозділу.

Вінг, нацгвардієць

Ми це зробили всі разом і маємо результат, загалом це десятки знищеної дуже коштовної, рідкісної бронетехніки, це знищена артилерія, знищені засоби РЕБ. З крайніх я можу сказати, що це була робота по арті противника, яка стояла на «відтяжці», це цілі до яких не можуть дотягнутись «мавіки» і звичайні засоби, саме для цього і був створений наш авіаційний комплекс. Знищені були системи «Град», САУ. Також, крайній випадок був на Запорізькому напрямку, це знищення дуже рідкісної і заважаючої нашим хлопцям станції РЕБ противника, і завдяки системі захищеного зв’язку, ми змогли підібратися до цієї цілі, визначити її, надати координати і знищити артилерійськими засобами.

Боєць ділиться, що це лише початок, вони постійно вдосконалюють навички, модернізують свій комплекс та роблять усе задля нашої перемоги.

Вінг, нацгвардієць

Мотивує тільки перемога, як і з першого дня, як я знаходжусь тут, коли нас направили зупиняти колону російських танків за містом. Тоді дім моїх батьків, якраз був за мною десь в кілометрі і кращої мотивації просто не могло бути. Потім вже коли Харків обстрілювали, в мене батьки три місяці не виходили з підвалу. Ми робили все, що тільки можна і не можна, спали одну-дві години на добу, нищили і нищили ворога. І навіть зараз, коли Харків в більшій безпеці ніж був, все одно мотивація розповсюдилась на всю країну. І хлопці, які зі мною служать, багато в кого окуповані домівки, вони всі вмотивовані максимально – знищити ворога та вигнати його з нашої країни.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України

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